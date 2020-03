Tesco wprowadza w Polsce godziny zakupów tylko dla seniorów

Akcja rozpoczyna się już jutro i będzie prowadzona codziennie we wszystkich sklepach sieci handlowej w Polsce w godzinach 9-10. Tesco podaje, że akcja jest apelem do wszystkich klientów, a jej celem jest umożliwienie osobom starszym szybkie i sprawne zrobienie najpilniejszych zakupów. Dzięki temu będą mogli szybciej wrócić do domu i będą mniej narażeni na zarażenie koronawirusem. W trakcie specjalnych godzin sklepy Tesco pozostaną otwarte dla wszystkich klientów, ale sieć handlowa prosi swoich pozostałych klientów o zrozumienie i ustępowanie pierwszeństwa osobom starszym w wyznaczonym czasie.

