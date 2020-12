Rosyjski biznes na historycznym dnie

Według danych Rosstatu (urząd statystyczny), w okresie styczeń-wrzesień, zrównoważony wynik finansowy przedsiębiorstw rosyjskich (z wyłączeniem banków i małych firm) zmniejszył się o 43,5 procent. To najgorszy wynik w historii współczesnej Rosji. Poprzedni anty-rekord został ustanowiony w 2014 roku (aneksja Krymu i sankcje Zachodu): wtedy zyski spadły o 31,8 proc. W 2008 r. podczas światowego kryzysu finansowego i agresji Rosji na Gruzję, spadek wyniósł 30,9 procent.

Udział nierentownych przedsiębiorstw w rosyjskiej gospodarce wzrósł z 29,1 proc. do 32,6 proc., a łącznie straciły one 4,948 bln rubli (250 mld zł) - 3,2 razy więcej niż w tym samym okresie rok temu, wylicza portal finanz.ru

- Załamanie zysków przedsiębiorstw w gospodarce stało się rekordowe co najmniej od początku XXI wieku: w żadnym poprzednim kryzysie biznes nie stracił tak dużo - mówi Tatiana Jewdokimowa ekonomistka banku Nordea dla Rosji.

Załamanie cen ropy i gazu uderzyło w koncerny wydobywcze. Zysk z wydobycia kopalin zmniejszył się o 36,5 proc., a bezpośrednio z wydobycia ropy i gazu - o 16,4 proc. (do 1,853 bln rubli).

Rekordzistą wzrostu zysków w gospodarce Rosji stało się rolnictwo, gdzie wynik finansowy netto podskoczył o 55 proc. rok do roku do 346,3 mld rubli. Firmy kurierskie zarobiły 1,5 razy więcej ze względu na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na dostawy zdalne. Ogólna rentowność biznesu w rosyjskiej gospodarce spadła o jedną trzecią i na koniec sierpnia wyniosła 5,2 proc., szacuje WEB.

Niemal wszystkie sektory poniosły straty: rentowność górnictwa spadła z 23,6 proc. do 18,1 proc.; w przetwórstwie przemysłowym - z 8,8 proc. do 7,2 proc; w handlu - prawie trzykrotnie - z 3,7 proc. do zaledwie 1,3 proc. Sektor transportu, w skład którego wchodzą magistrale eksportowe surowców za granicę, stracił połowę rentowności - 4,9 proc. wobec 9,9 proc. rok wcześniej.