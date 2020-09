UE - Wielka Brytania: David Frost ostrzega Unię

Wielka Brytania nie ustąpi pierwsza w negocjacjach traktatu handlowego z Unią i nie boi się rozstania bez umowy — oświadczył główny negocjator David Frost

W najbliższy wtorek ma zacząć się kolejna runda negocjacji (potrwa do 11 września), ale do tej pory panował w nich impas, bo Londyn nalegał, że chce mieć pełną autonomię decydowania o pomocy publicznej i o żądaniach dotyczących połowów ryb na brytyjskich wodach terytorialnych. Brytyjczycy twierdzą, że to Unia ociąga się w rozmowach i nie chce w pełni zaakceptować ich niepodległego kraju — pisze Reuter. Poniżej dalsza część artykułu

— Doszliśmy do władzy po rządzie i ekipie negocjacyjnej, które ustępowały i blefowały w krytycznych momentach, a Unia nauczyła się nie traktować naszego słowa poważnie — powiedział Frost w wywiadzie dla tygodnika „Mail on Sunday". —Tak więc wiele z tego, co staramy się zrobić w tym roku, to uświadomić im, że myślimy to co mówimy i że powinni poważnie potraktować nasze stanowisko.

— Nie będziemy państwem-klientem. Nie zamierzamy iść na kompromis w fundamentalnej kwestii kontroli nad naszymi własnymi prawami. Nie będziemy akceptować zapisów o równych regułach gry, które ograniczają nas do tego, w jaki sposób UE to robi. Na tym polega bycie niepodległym krajem, na to głosowali Brytyjczycy i tak się stanie pod koniec roku, co jest możliwe — kontynuował.