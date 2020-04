Sejm przyjął poprawki Senatu do Tarczy Antykryzysowej

Uzupełniona tarcza antykryzysowa, która trafi teraz do podpisu prezydenta, wprowadza też "wakacje składkowe" nie tylko dla samozatrudnionych i mikro firm jak było dotychczas, ale także dla małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób. Takie podmioty zyskają 50 proc. ulgę w przy płatności składek ZUS za swoich pracowników. Ustawa przewiduje też, że tzw. świadczenie postojowe dla firm jednoosobowych oraz zleceniobiorców może być wypłacane przez trzy miesiące (a nie przez miesiąc), a zgodnie z poprawę Senatu – świadczenie w wysokości ok. 2 tys. dostaną też zleceniobiorcy, którzy wcześniej zarabiali mniej. Ustawa zakłada też zwiększenie dostępności pożyczek dla jednoosobowych firm.