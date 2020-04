Pandemia może zepchnąć w ubóstwo pół miliarda ludzi

Organizacja Oxfam, korzystając z badań Australian National University i londyńskiego King's College ostrzega, że w 2020 r. po raz pierwszy od 30 lat zwiększy się poziom ubóstwa na świecie. Zdaniem naukowców, a za nimi Oxfam, kryzys ekonomiczny może być groźniejszy od zdrowotnego. Według raportu przewidywany jest wzrost liczby ludzi zepchniętych w ubóstwo o 400 do 600 milionów.

- Nasze ustalenia wskazują na znaczenie jak najszybszego rozszerzenia środków zabezpieczeń socjalnych w krajach rozwijających się i – szerzej – na konieczność zwrócenia większej uwagi na wpływ Covid na kraje rozwijające się i na to, co społeczność międzynarodowa może zrobić, by pomóc – mówił, cytowany przez BBC, profesor Andy Sumner z King's College.