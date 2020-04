USA: 6,6 mln nowych bezrobotnych AFP

6,648 mln nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. To ich rekordowa ilość. Średnia prognoz analityków mówiła o wzroście o 3,76 mln. Tydzień wcześniej wniosków było 3,307 mln, a w drugiej połowie marca tylko 282 tys. Podczas kryzysu z lat 2008-2009 ich tygodniowa liczba doszła maksymalnie do 665 tys. Tak ostry wzrost bezrobocia to skutek paraliżu gospodarki wywołanego przez pandemię koronawirusa.