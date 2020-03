Tarcza antykryzysowa ma trochę dziur

O recesji mówi już cały świat i stąd adekwatne odpowiedź władz. Niemcy zapowiadają pakiet antykryzysowy o wartości 16 proc. swojego PKB, Francja – ok. 12 proc., a USA – ponad 1 bln dolarów. W Polsce ma to być ok. 10 proc. PKB, czyli ok. 212 mld zł.