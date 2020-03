Amerykański bank: Recesja jakiej Polska nie widziała

Biorąc pod uwagę takie perspektywy polskiej gospodarki, ekonomiści amerykańskiej instytucji spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na kolejne obniżki stóp procentowych. We wtorek gremium to obniżyło stopę referencyjną o 0,5 pkt proc., do 1 proc. W ocenie Georgie'ego Deyanowa, ekonomisty z Morgana Stanleya, w II kwartale br. stopa ta zostanie obcięta do 0,5 proc.