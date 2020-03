Koronawirus wywoła globalną recesję? Panika na rynkach

Ropa naftowa na globalnym rynku taniała w poniedziałek nawet o 30 proc., najbardziej od 1991 r. To skutek zapowiedzi Arabii Saudyjskiej, że zwiększy podaż tego surowca w związku ze sporem między członkami kartelu producentów ropy OPEC.

W normalnych warunkach taka przecena ropy mogłaby zostać na rynkach finansowych przyjęta z entuzjazmem. Dla większości gospodarek świata i większości firm spadek cen paliw to dobra wiadomość. Ale warunki nie są normalne. Epidemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi, powodując panikę na rynkach finansowych. W tej sytuacji tąpnięcie cen ropy zostało odebrane jako kolejny przejaw załamania popytu w światowej gospodarce.

– Sytuacja na rynkach finansowych jest podobna do tej z 2008 r. Inwestorzy szykują się na najgorsze, bo trudno oceniać, jakie będą gospodarcze konsekwencje epidemii koronawirusa. Nie było jeszcze tego rodzaju szoku w tak zglobalizowanej gospodarce – powiedział „Rzeczpospolitej" Piotr Kalisz, główny ekonomista banku Citi Handlowy.

Tydzień temu ekonomiści z Credit Agricole Bank Polska szacowali, że epidemia koronawirusa może obniżyć tempo wzrostu polskiej gospodarki w tym roku do 1 proc. Zastrzegali jednak, że to czarny scenariusz. Z każdym dniem staje się on jednak coraz bardziej prawdopodobny.