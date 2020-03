Szykujcie szczepionkę dla polskiej gospodarki

Polski „pacjent zero" wracał do kraju z Niemiec. Sanepid zlokalizował już wszystkich pasażerów autokaru, którym podróżował, a szpital, w którym został przyjęty, anulował planowe przyjęcia.

Rząd liczy zapewne na to, że nadzwyczajne środki nie będą konieczne. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że na 560 przeprowadzonych do tej pory testów na obecność Covid-19 tylko jedna próbka była pozytywna. Profilaktycznie przeprowadzono w wybranych szpitalach na terenie całego kraju ćwiczenia z tworzenia polowych izb przyjęć. Panika nie udziela się też przeciętnym Polakom: mimo krążących zdjęć pustych sklepowych półek sieci handlowe zapewniają, że towaru nigdzie nie brakuje.

Monitorowanie zdrowia pracowników. Dziś pracodawca może tylko prosić pracownika, by poszedł do lekarza. Bez jego zgody nie może odesłać go do domu.