11 mld euro pomocy dla hiszpańskich firm

W listopadzie Madryt przedłużył do czerwca mechanizm Initial Coin Offering (ICO) na 140 mld euro —metodę pozyskiwania kapitału w postaci kryptowalut lub tokenów na finansowanie firm, najczęściej typu startup — ale była to zbyt mała suma na wyrównanie skutków trzeciej fali zachorowań na mocno zadłużone podmioty. Bruksela pozwoliła rządom czasowo udzielać bezpośredniej pomocy i zamieniać część długu na darowizny, ale obniżanie wartości aktywów firm w ramach udzielania im kredytów ICO budzi kontrowersje, zrzeszenie banków twierdzi, że nie jest to priorytet.