Miliardy dla gmin w których rządzą samorządowcy z PiS

- Sopot wraz z Gdańskiem i Puckiem zwrócił się wczoraj do premiera w trybie informacji publicznej o wyjaśnienia, w jakiej procedurze oceniano wnioski i jaka była indywidualna ocena każdego z wniosków – poinformowała Izabela Heidrich, rzecznik miasta.

Jednym z projektów, który nie znalazł uznania władz, jest budowa dziennego ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci w nadmorskim pasie Uzdrowiska Sopot. Obiekt miał służyć nie tylko lokalnej społeczności, ale chorym dzieciom z całego kraju. Z bezzwrotnej dotacji planowano też zakupić kompletne wyposażenie obiektu. Poza tym przy obiekcie powstać miała tężnia solna otwarta dla wszystkich, podobnie jak tarasy do talasoterapii i pijalnia solanki. Korzystaliby z niej licznie odwiedzający polskie morze turyści z całej Polski - pisze Business Insider Polska.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). Dostęp do rządowego programu wsparcia inwestycji miał być tarczą dla samorządów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, a wsparcie jest bezzwrotne.