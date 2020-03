Ministrowie finansów G7: Będziemy wspierać gospodarkę

„Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ wirusa Covid-19 na globalny wzrost, podtrzymujemy nasze zobowiązanie, by użyć wszelkich właściwych narzędzi polityki, by osiągnąć silny, trwały wzrost i zabezpieczyć się przed negatywnymi czynnikami ryzyka. Obok wzmocnienia starań dotyczących rozszerzenia usług zdrowotnych, ministrowie finansów państw G7 są gotowi podjąć działania, w tym obejmujące środki fiskalne, jeśli będzie to potrzebne, by odpowiedzieć na wirusa i wspierać gospodarkę w tej fazie. Banki centralne krajów G7 będą nadal wypełniały swoje mandaty, wspierając tym samym stabilność cen i wzrost gospodarczy a jednocześnie podtrzymując odporność systemów finansowych" - mówi komunikat wydany po telekonferencji ministrów finansów krajów G7.

