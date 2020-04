Inwestorzy indywidualni szturmują domy maklerskie

Broker przyznaje, że w marcu założone zostało blisko pięciokrotnie więcej rachunków, aniżeli w styczniu tego roku, z czego ponad 80 proc. w procesach zdalnych. Co więcej, w marcu, w porównaniu do stycznia bieżącego roku, ponad 30-krotnie wzrosła liczba logowań klientów BM Alior Banku do kanałów zdalnych: systemu internetowego, aplikacji pulpit inwestora, aplikacji do notowań czy aplikacji mobilnej Alior Giełda.

