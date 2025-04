Wiatr wieje w żagle polskich akcji pomimo albo dzięki problemom USA

Podobnego zdania jest Michał Stanek, prezes Q Value. – Przekroczenie przez indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy rekordowego poziomu 100 tys. pkt niezaprzeczalnie jest powodem do dumy i optymizmu na dalszą przyszłość. Tym bardziej że wskaźniki naszego parkietu w tym roku plasują się w gronie światowych liderów pod względem dynamiki wzrostu – zauważa.

Koniec mitu o wyjątkowości USA

Kwiecień był miesiącem ostrego zjazdu rynków akcji, po którym całkowicie odrobić straty udało się nielicznym, w tym polskiemu. Amerykańskie indeksy pozostają na sporych minusach. Inwestorzy do końca nie dowierzali w wypełnienie zapowiedzi Trumpa w sprawie ceł. Cały czas nie wiadomo, jak potoczy się wojna celna z Chinami, a także jakie decyzje zostaną podjęte po 90-dniowym okresie zawieszenia ceł dla kilkudziesięciu innych krajów.

– Pomimo faktu, iż rynki w pewnym stopniu były przygotowane na amerykańską retorykę podwyższania ceł, zgodną z zapowiedziami kampanii Trumpa, to propozycje celne Dnia Wyzwolenia wywołały globalny chaos w wielu klasach aktywów. Skokowy wzrost ryzyka recesji w USA oraz odpowiednio spodziewane korekty prognoz wyników spółek spotęgowały widoczny od początku roku trend rotacji kapitału od aktywów amerykańskich – mówi Michał Skowroński, dyrektor działu akcji, Noble Funds TFI.

– Moim zdaniem spora część tej rotacji może mieć charakter strukturalny i trwały. Dopóki bowiem nie będzie jasny finał rozgrywki celnej USA zarówno z sojusznikami (m.in. Europą), jak i rywalami (Chinami), to będzie bardzo trudno odbudować zaufanie do rynku amerykańskiego – twierdzi Skowroński. Jego zdaniem przewidywalność trajektorii zysków amerykańskich spółek pozostaje zachwiana i na tym tle Europa czy wybrane kraje rozwijające się prezentują się nadal atrakcyjnie, a Polska w szczególności – z prognozowanym ponad 3-proc. wzrostem PKB w 2025 r., dobrym profilem dywidendowym notowanych spółek oraz spodziewanymi cięciami stóp procentowych już w maju.

Wygląda na to, że globalnych inwestorów męczy nieustanna niepewność wokół amerykańskiego rynku – widać to zarówno po zachowaniu akcji, jak i obligacji. W takiej sytuacji nawet drobne przesunięcia z rynku USA do innych mogą mocno podbić notowania.

– Przy założeniu, że obecna sytuacja polityczno-informacyjna generowana przez Donalda Trumpa utrzyma się, a co do tego wątpliwości jest coraz mniej, to spodziewamy się, że odpływ kapitału z amerykańskiego rynku akcji będzie trwał przez dłuższy czas – przewiduje Andrzej Lis, zarządzający Rockbridge TFI. Jak długo? – Żartobliwie można powiedzieć, że do końca kadencji obecnego prezydenta USA pozostało „tylko” 1360 dni. Warto przypomnieć, że obecnie około 18 proc. wszystkich akcji amerykańskich, czyli nieproporcjonalnie dużo i jednocześnie najwięcej w historii, jest w posiadaniu właśnie inwestorów zagranicznych. Napływ tego kapitału trwał latami, a odpływ widzimy zaledwie przez kilka ostatnich tygodni – wskazuje Lis. Jak twierdzi, nie ma wprawdzie żadnego naglącego powodu, żeby te aktywa wyprzedawać szybko i bez względu na cenę, ale ewidentnie „mit wyjątkowości” USA się skończył – ocenia ekspert Rockbridge TFI. Przypomnijmy, że głównie chodzi o założenie, zgodnie z którym amerykańskie rynki miały konsekwentnie przewyższać globalnych konkurentów. Było to uzasadnienie wysokich wycen amerykańskich przedsiębiorstw, zwłaszcza technologicznych.