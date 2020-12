Mutacja koronawirusa wystraszyła rynki. Funt traci

Kurs funta wobec dolara słabł w poniedziałek rano o 1,7 proc. Za 1 GBP płacono 1,327 USD. Kurs brytyjskiej waluty do euro osłabł o 1,5 proc., do 1,086 euro za 1 funta, a wobec złotego zniżkował o 0,6 proc., do 4,899 zł za 1 GBP. Poniedziałkowa sesja na wielu europejskich giełdach zaczęła się od silnych spadków. WIG20 tracił w okolicach godziny 10:00 blisko 2,5 proc., grecki Athex Composite spadał o 2,8 proc., niemiecki DAX o 2,1 proc., francuski CAC 40 o 2,2 proc., a brytyjski FTSE 100 o 1,1 proc. Akcje linii lotniczych British Airways traciły 16 proc.