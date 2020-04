- Informacje, które napływają stają ekstremalne. To dużo do zaabsorbowania przez inwestorów. Rynki będą nawigować, by znaleźć dno w czasie, gdy fiskalny pakiet stymulacyjny zacznie być wdrożony. Wskazanie na dno jest teraz jednak niemożliwe - twierdzi Megan Horneman, dyrektor w firmie Verdence Capital Advisors.