Indeks strachu inwestorów wyższy niż w czasie kryzysu

Im VIX jest wyżej, tym na rynkach panuje wyższa nerwowość. O ile na początku roku wynosił on 12,5 pkt, to w środę po południu sięgał 52,9 pkt a w poniedziałek doszedł do 54,6 pkt. Wciąż daleko mu do szczytu z 20 listopada 2008 r., gdy wyniósł 80,86 pkt, ale jest najwyżej od jesieni 2008 r.

Indeks VIX jest liczony przez giełdę Chicago Board Options Exchange (CBOE). Powstał on w 1993 r. i jest oparty na 30-dniowych opcjach na indeks S&P 500. Przy liczeniu go uwzględniane są opcje wygasające w piątek. Wartości VIX w trakcie sesji są natomiast wyznaczane co 15 sekund. Z reguły, jeśli ceny akcji stopniowo i łagodnie idą w górę, VIX spada. Jeśli na rynku dochodzi jednak do nerwowej wyprzedaży, to indeks ten rośnie. To sprawia, że jest on uznawany jako dobry wskaźnik nastrojów inwestorów na amerykańskiej giełdzie. Inwestorzy mogą również grać na zmianach indeksu VIX za pomocą kontraktów terminowych oraz innych instrumentów pochodnych. W ostatnich tygodniach dochodziło jednak do tego, że pomiędzy notowania kontraktów a indeksu pojawiały się stosunkowo duże różnice dochodzące do kilkunastu punktów.