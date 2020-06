Biedni zadłużają się bardziej, bogatsi oszczędzają więcej

Brytyjski think tank Resolution Foundation zbadał wpływ kryzysu na gospodarstwa domowe w Zjednoczonym Królestwie. Okazuje się, że te o niskich przychodach zmuszone są do wykorzystywania szczupłych oszczędności i zaciągania pożyczek by przetrwać, podczas gdy zamożniejsze gospodarstwa domowe wręcz zwiększają oszczędności w czasie, gdy nie można jeść poza domem czy podróżować.

Inny think tank, Institute for Fiscal Studies, już w zeszłym roku ostrzegał, że rosnące nierówności w wynagrodzeniach czy możliwościach (co pośrednio zależne jest od statusu majątkowego rodziny) podważają w Wielkiej Brytanii zaufanie do demokracji.