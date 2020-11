Bank Anglii: Gotówka nie stwarza znacznego ryzyka w czasie pandemii

Bank Anglii (Bank of England – BoE) zlecił badania dotyczące bezpieczeństwa używania banknotów w trakcie pandemii koronawirusa. Po tym, jak wybuchła pandemia, naukowcy wskazywali na ryzyko używania gotówki, chiński bank centralny dezynfekował banknoty, a w większości krajów zachęcano do korzystania z płatności bezgotówkowych. Zachęty do korzystania z kart płatniczych i innych form bezgotówkowych widać na przykład w niemal każdym polskim sklepie.

