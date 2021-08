Stefan Wyszyński w czasie Powstania Warszawskiego

- Kiedy się staje na froncie wobec wrogiej armii, to staje się wobec dylematu, jaką zająć postawę - przebaczyć, czy iść drogą zemsty. Ale on szedł drogą przebaczenia… - dodawał .

W roli ks. Wyszyńskiego w filmie występuje Ksawery Szlenkier. - Dla mnie to była szansa, żeby się pokłonić także członkom mojej rodziny, uczestnikom powstania warszawskiego - mówi aktor. - Mam na myśli mojego dziadka Karola Szlenkiera pseudonim „Atos”, jego siostrę Teresę Szlenkier pseudonim „Jaga” i jego brata Ksawerego Szlenkiera, pseudonim „Mietek”. Wszyscy przeżyli powstanie i to oni sprawili, że byłem wychowany w szacunku do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cieszę się, że uczestnicząc w tym filmie mogłem się zbliżyć do pytania, które niesie: Jak być młodym i mieć całe życie przed sobą, a jednocześnie to życie rzucić na szalę, walcząc o wszystko. Chciałem temu młodemu księdzu dać szczerość, zaufanie, ale i pozwolić mu na to, żeby nie był pewien. Młody ksiądz Wyszyński musiał przecież zmierzyć się z ważnym i trudnym pytaniem, czy jestem w stanie wybaczyć komuś, kto chce mnie zabić?

W filmie grają także: Małgorzata Kożuchowska w roli matki Róży Czackiej, Ida Nowakowska, Marcin Kwaśny, Lech Dyblik, Agnieszka Kawiorka, Adam Fidusiewicz, Jan Marczewski, Robert Czebotar i Mariusz Drężek. Gościnnie występuje też założyciel wspólnoty Wojownicy Maryi ks. Dominik Chmielewski

Na konferencji zaprezentowane również autentyczne rekwizyty - ornat należący do ks. por. Wyszyńskiego oraz habit matki Róży Czackiej. Zostaną przekazane do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.