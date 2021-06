„Supernova”: Finał wielkiej podroży

Dwaj mężczyźni jadą kamperem. Wokół piękne widoki północnej Anglii. Urlop? Tylko dlaczego jeden z nich płacąc za benzynę niespokojnie spogląda przez szybę stacji w stronę samochodu? A potem zrozpaczony szuka towarzysza, który się ulotnił? Tusker (Stanley Tucci) jest pisarzem, Sam (Colin Firth) – muzykiem. Są partnerami od dwudziestu lat. Ale nagle ich świat się zatrzymuje: u Tuskera zdiagnozowano postępującą demencję. Ma przed sobą niewiele czasu, zanim przestanie logicznie myśleć, postrzegać, zanim zapomni imię partnera, nie pozna bliskich. Zanim przestanie wiedzieć kim sam jest. Obaj są tego świadomi. Dlatego chcą wykorzystać dni, jakie im pozostały. Odwiedzić siostrę i znajomych Tuskera, jeszcze przez chwilę razem cieszyć się życiem. W trakcie tej wyprawy Sam ma zagrać koncert. Ale czy chodzi tylko o to? W starzejących się zachodnich społeczeństwach coraz częściej trafiają na ekran opowieści o odchodzeniu i demencji. Siedem lat temu Julianne Moore została nagrodzona Oscarem za rolę w „Motylu. Still Alice”, gdzie zagrała profesorkę lingwistyki, żonę, matkę, chorą na Alzheimera. W „Miłości” Hanekego dramatycznych wyborów musiał dokonywać bohater, stary paryski inteligent. Jego żonę kolejne wylewy przykuły do łóżka, sparaliżowały, przyniosły ogromne cierpienie i odarły z godności. To był znakomity, wcale nie jednoznaczny film o eutanazji. Fala opowieści o ludziach chorych na Alzheimera pojawiła się też w ostatnim roku. Anthony Hopkins dostał Oscara za wielką kreację, jaką stworzył w „Ojcu”. Film był wstrząsający, bo reżyser Florian Zeller spojrzał na rzeczywistość oczami człowieka chorego na Alzheimera – coraz bardziej niesprawiedliwego i agresywnego, mającego już przewidzenia, nieszczęśliwego. Ale też pokazał dramat córki, która stara się ojcem opiekować, a przecież ma prawo do odrobiny własnego życia. W „Jeszcze jest czas” Viggo Mortensena zderzał konserwatyzm środkowych Stanów z liberalizmem Kalifornii, przede wszystkim jednak skupiał się na relacjach z rodziną zagłębiającego się w demencję bohatera, który chce odejść na własnych warunkach, we własnym domu.

W „Supernovej” Harry Macqueen też pokazuje dramat odchodzenia. Bardzo świadomego. Tusker jest super-inteligentny. Wie, co się z nim dzieje. Wie, co będzie dalej. W jednej ze scen Sam przegląda skrzyneczkę, którą jego partner zabrał ze sobą w podróż. Zeszyt, w którym zaczął pisać nową powieść. Całe strony zapisane równym pismem. A dalej nieczytelne bazgroły, rozłażące się litery, wreszcie pustka. Jest też lekarstwo z nadrukiem „trzymać z dala od dzieci”. I kaseta, na której pisarz nagrał swoje pożegnanie. Więc Sam już wie, jaki finał tej podróży zaplanował Tusker.

„Supernova” jest filmem o odchodzeniu, o świadomym żegnaniu się z życiem. O ludziach, którzy muszą zaakceptować swoją śmiertelność. Sam chce się ukochanym zajmować do końca, być przy nim, dbać o niego. Tusker nie chce jednak być dla nikogo ciężarem. Nie chce też być rośliną. Patrzy wieczorem w gwiazdy, jest gotowy, by przejść do tego nieznanego wszechświata. „Chcę, że ludzie mnie pamiętali takim, jakim jestem, a nie takim, jakim bym się niedługo stał” - wyznaje. Dokładnie zaplanował swój koniec. I chce, by Sam, w imię wielkiej miłości, jaka ich łączy, pozwolił mu odejść.

Bardzo to ciekawy film. Macqueen w zadawaniu trudnych moralnie pytań poszedł dalej niż Haneke. W „Supernovej” nie chodzi o eutanazję, lecz o zaakceptowanie decyzji o samobójstwie w chwili, kiedy jeszcze chory człowiek sam jest zdolny do podejmowania decyzji.

„Supernova” jest filmem poruszającym. Mocnym, a jednocześnie bardzo delikatnym. Wielka w tym zasługa głównych wykonawców. Stanley Tucci i Colin Firth tworzą wzruszające i tchnące prawdą kreacje. Przyjaźń, która od lat tych aktorów łączy zapisuje również na filmowej taśmie. Tusker i Sam nie potrzebują wielu słów. Cisza, jaka między nimi zapada mówi czasem więcej niż dialog. Przypominają na ekranie czym jest miłość. To przede wszystkim dzięki nim „Supernova” niesie prawdę. Zmusza widzów do refleksji nad życiem, emocjami, szczęściem, śmiercią. Czyli wszystkim, co najważniejsze.