Listopad przed ekranem. Festiwale przenoszą się do sieci

– To kwestia odpowiedzialności za widzów. Nasze imprezy są bardzo popularne – mówi Marcin Pieńkowski, dyrektor artystyczny Nowych Horyzontów. – Boimy się, że nawet przy 25 procentach miejsc, jakie mogą być zajęte w salach projekcyjnych, nie uniknęlibyśmy w kinie tłoku. Wiele osób przyjechałoby też pewnie z Polski. Mieliśmy sporo nadziei na tradycyjną wersję imprezy, zwłaszcza po udanym festiwalu w Wenecji, ale dzisiaj wszystko się zawaliło. Sytuacja pandemiczna jest dramatyczna. Zostawiamy tylko kilka małych pokazów na żywo, choć nie wiadomo, czy do czasu rozpoczęcia festiwalu kina nie będą całkiem zamknięte – dodaje.

– Nie ma wyjścia. Płaczemy i robimy swoje – mówi dyrektor artystyczny Łukasz Maciejewski. – Płaczemy i wierzymy, że to nie będzie trwało latami. Ale teraz bezpieczeństwo jest priorytetem.

Nad wersją hybrydową pracuje jeszcze ekipa Camerimage Marka Żydowicza. Na festiwal od lat zjeżdżają wielcy twórcy ze świata. Nawet w tym pandemicznym roku potwierdzili swoją obecność m.in. Viggo Mortensen, który chce przyjechać do Torunia samochodem, by promować swój nowy film, czy wierny przyjaciel festiwalu, wspaniały operator Vittorio Storaro.

– Od początku wiedzieliśmy, że tegoroczny Camerimage będzie hybrydowy, choć wciąż jeszcze zakładamy, że może on się odbyć wyłącznie online – mówi Marek Żydowicz.

Ciekawe programy artystyczne

Siłą festiwali są rozmowy o filmach przy kawie, atmosfera święta. Tego już w tym roku nie będzie na pewno. Ale programy artystyczne jesiennych imprez wciąż są ciekawe. Nowe Horyzonty i AFF w sieci proponują ok. 170 tytułów. W Kinie na Granicy Maciejewski zapowiada 50 filmów – polskich, czeskich i słowackich. Camerimage to kilka znakomitych konkursów, od wideoklipów przez dokument do najgłośniejszych i najciekawszych fabuł roku. Już na otwarcie zwycięzca weneckiej Mostry „Nomadland” Chloe Zhao i właśnie „Jeszcze jest czas” Mortensena.