Jak wyleczyć ludzi z szaleństwa epoki

I wojna światowa trwała już dwa lata, gdy artyści i literaci z walczących krajów zaczęli wyrażać swój bunt przeciw tym, którzy ją spowodowali. Dadaizm to zjawisko duchowe, twórcza eksplozja, która zrewolucjonizowała sztukę XX wieku – twierdzą autorzy filmu. W Zurychu znaleźli przystań rozmaici kontestatorzy wojny, a mieszczący się w robotniczej dzielnicy tego miasta, przy niewielkiej ulicy Cabaret Voltaire, stał się ich lokalemm. Każdego wieczora odbywały się tam wykłady, koncerty, występy.

Widzowie wywodzili się z różnych grup społecznych, bywali studenci, artyści, a i podżegacze. Bywał i Lenin. Ściany do dziś są ozdobione dziełami Legera, Picassa, Matisse’a, Kandinsky’ego. W tym właśnie miejscu w kwietniu 1916 roku narodziła się Dada – ruch artystyczny, którego nazwę łatwo można wymówić w każdym języku i co ciekawe w wielu przypadkach oznacza treść. W języku francuskim znaczy – „drewniany konik”, w niemieckim –„ idź sobie, do zobaczenia następnym razem”, w rumuńskim –„tak, zgadzam się, masz rację”.

Dada miała stanowić ofensywę przeciw ludzkiej głupocie. Jeden z jej twórców, Hugo Ball, mówił o poszukiwaniu „takiej formy sztuki, która wyleczyłaby ludzi z wściekłego szaleństwa epoki”. Dada nie ma logiki, dada niszczy – deklarowali twórcy. „Chcemy braku wartości i bezsensu” – wykrzykiwali lekceważąc wszystkie ówczesne nurty w sztuce.