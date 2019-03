Opublikowano zwiastun nowego filmu Tarantino

Jak informuje Onet, studio Sony Pictures opublikowało pierwszy zwiastun filmu "Pewnego razu... w Hollywood" w reżyserii Quentina Tarantino.

Jak pisze Onet, akcja filmu "Once Upon a Time in Hollywood" rozgrywać się będzie w 1969 roku w Los Angeles, w szczytowym momencie rewolucji hipisowskiej. Głównymi bohaterami będą aktor Rick Dalton, w którego wcielił się Leonardo DiCaprio oraz jego dubler Cliff Booth, którego zagrał Brad Pitt. Duet, walcząc o przetrwanie w Hollywood, będzie obserwował, jak się zmienia, a tłem historii będzie zabójstwo Sharon Tate oraz czwórki jej przyjaciół przez sektę Charlesa Mansona.

Poza Pittem i DiCaprio w produkcji zobaczymy także Margot Robbie, która wcieliła się w Sharon Tate oraz polskiego aktora Rafała Zawieruchę, który zagra jej męża, Romana Polańskiego. Na ekranach pojawią się też między innymi Al Pacino, Damian Lewis, Dakota Fanning oraz Nicholas Hammond.

Światowa premiera filmu "Once Upon a Time in Hollywood" odbędzie 26 lipca 2019 roku. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć produkcję 9 sierpnia.