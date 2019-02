Powstanie film o Paderewskim, założycielu „Rzeczpospolitej”

Ignacy Jan Paderewski będzie bohaterem filmu „Paderewski”, którego premiera odbędzie się w listopadzie 2020 r. Autorem scenariusza i reżyserem jest Witold Orzechowski, producentem Andrzej Serdiukow, a patronem medialnym „Rzeczpospolita”, którą Paderewski powołał do życia.

Po dwóch latach zbierania materiałów historycznych dotyczących okresu od 1863 r. do 1919 r., życia i twórczości Paderewskiego w Polsce, Francji, Anglii, Austrii i w Stanach Zjednoczonych - scenariusz filmu jest już gotowy. Ignacy Paderewski to wymarzona postać historyczna dla filmu. Dzięki przyjaźni i rozmowom z płk. Edwardem Housem, najważniejszym doradcą ds. międzynarodowych prezydenta Ameryki Wilsona - odzyskanie niepodległości przez Polskę stało się jednym z punktów nowego ładu światowego po I wojnie światowej. Konsekwencją tego było podpisanie Traktatu Pokojowego w 1919 roku w Wersalu, co Paderewski uczynił jako premier RP. Taki będzie finał filmu.

Zobaczymy sceny, gdy Paderewski poznaje prezydenta Wilsona na polu golfowym w Waszyngtonie, jest zapraszany do Białego Domu i wywiera decydujący wpływ na prezydenta USA, który zażądał powrotu Polski na mapę Europy.

Budowanie więzi pomiędzy Polską a potężnym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone zaczęło się właśnie 100 lat temu z udziałem Paderewskiego. Ameryka ratowała Polskę w 1919 roku przed głodem, pomagając ogromnymi dostawami miliona ton żywności i ubrań, darami i pożyczkami finansowymi. Kierował tym Herbert Hoover, późniejszy prezydent.

„Ten film wygląda jak ambitny i wartościowy projekt (…). Jesteśmy zaangażowani w ambitną kampanię – 100 Lat Razem, Ludzie, Historia i Przyszłość – dla upamiętnienia nowych narodzin Polski w 1918 r. i wsparcia jakie udzielił rząd USA i prezydent Woodrow Wilson, jego doradca płk. Edward House i przyszły prezydent Herbert Hoover (…) – napisała ambasador USA, Georgette Mosbacher do reżysera. W filmie pokazana będzie nie tylko wielka polityka. Na ekranie ukaże się barwne życie prywatne i młodość urodziwego artysty, który łamał serca i uwodził swoim wdziękiem najpiękniejsze kobiety swoich czasów. Jego małżeństwo z baronówną Heleną Rosen (primo voto – Górską) było odebrane nieco skandalicznie w Warszawie i Paryżu, bo Paderewski odbił tę mężatkę z dzieckiem swojemu przyjacielowi skrzypkowi Górskiemu i ożenił się z Heleną po 10 latach ich romansu.

Związki i romanse w Paryżu z piękną księżną Rachel de Brancovan i rosyjską księżniczką Anette Jessipową – pokazane na ekranie sprawią, że odtąd nie będziemy mogli spoglądać na Paderewskiego tylko jako na postać pomnikową ze spiżu. Był barwnym bohaterem epoki fin-de-siecle, portretowanym przez wybitnych malarzy.

Ale był też szczodrym filantropem, szlachetnym fundatorem. Założył dziennik „Rzeczpospolita” i zbudował na swój koszt Pomnik Grunwaldzki w Krakowie.

Konsultantami historycznymi filmu są profesor Jan Żaryn i profesor Zbigniew Lewicki – amerykanista. Konsultantem muzycznym będzie profesor Karol Radziwonowicz. Produkcja filmowa przygotowywana jest w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak powiedział prof. Jan Żaryn „Paderewski jest kwintesencją polskiego ducha, wyniesionego z domu rodzinnego jakim był dwór szlachecki na Podolu, który nigdy nie pogodził się ze zniewoleniem Polski”.

Realizatorzy filmu planują premierę „Paderewskiego” w listopadzie 2020 roku.