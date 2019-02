Berlinale 2019: Złota Kamera dla Agnes Vardy

Od ponad trzydziestu lat, od roku 1986, organizatorzy Berlinale honorują Złotymi Kamerami osoby ważne dla światowego kina, a zaprzyjaźnione z festiwalem.

W tym roku nagrody dostaną: francuska reżyserka Agnes Varda, niemiecki scenarzysta i reżyser Herrmann Zschoche, amerykańska producentka Sandra Schulberg oraz autor, reżyser, działacz kultury Wieland Speck.

Agnies Varda to dzisiaj żywa legenga kina. Autorka m.in. „Cleo od piątej do siódmej”, „Szczęścia”, „Stworzeń”. Obraz „Bez dachu i praw” przyniósl jej Złotego Lwa festiwalu w Wenecji. ale też wielu znakomitych filmów krótkich i dokumentów. W ubiegłym roku jej „Visages village” był nominowany do Oscara w kategorii dokumentu, ona sama odebrała Oscara za całokształt twórczości. Jej filmy czterokrotnie trafiały do programu Berlinale.

Sandra Schulberg od lat dzała na rzecz artystów niezależnych, pracujących poza Hollywoodem. W 1979 roku założyła IPF – Independent Filmmaker Project. Od lat pracuje też jako producentka, trzy z jej filmów trafiły na berliński festiwal: „Exposed” Beth B's (Panorama 2013),„Quills” Philipa Kaufmana (główny konkurs 2000) i „Wildrose” Johna Hansona (Panorama 1984). W 2004 premierę na Berlinale miała jej seria „Selling Democracy: Films of the Marshall Plan”.

Herrmann Zschoche jest reżyserem i scenarzystą, w latach 70. robił głównie filmy dla młodzieży. Był też przez lata dyrektorem niemieckiej wytwórni DEFA.

Wieland Speck jest autorem, wydawcą, także scenarzystą i reżyserem, a wreszcie współtwórcą prezentowanej na festiwalu „Panoramy” To on doprowadził do ustanowienia na Berlinale Nagrody Publiczności dla najlepszego filmu dokumentalnego i fabularnego.

