Witold M. Orłowski: Szczepionka nadziei i obaw

W centrali Pfizera na słynnej nowojorskiej 42. ulicy radość, na giełdzie też (po ogłoszeniu dobrej nowiny ceny akcji Pfizera wzrosły o 15 proc.). Według dyrektora generalnego firmy szczepionka na Covid-19 to „największy postęp medyczny ostatnich 100 lat". To oczywiście gruba przesada – sposób wytwarzania szczepionek na choroby wirusowe odkryto ponad 200 lat temu, choć znalezienie takiej na konkretnego wirusa jest często trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Zaawansowane prace nad szczepionką na Covid-19, z udziałem dziesiątków tysięcy ochotników, prowadzi jednak obecnie wiele firm z USA, Europy i Chin, jest więc duża szansa na to, że w tym przypadku się uda w bardzo krótkim czasie jednego roku (normalnie trwa to wiele lat). I jeśli nawet Pfizer przesadza w ocenie znaczenia sukcesu naukowego, to zapewne mamy do czynienia z najbardziej cennym wynalazkiem medycznym w historii: wiosenny lockdown wraz z konsekwencjami kosztował świat utratę około 4 bilionów dolarów dochodu. Warto więc zapłacić nawet kilkadziesiąt miliardów dolarów, by nie doszło do powtórki. Jest taka nadzieja, i to silna.