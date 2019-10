Świat ostrzy sobie zęby na Polskę

Na rynku mieszkaniowym tłok oznacza jedno: oferowane klientom lokale muszą być coraz lepszej jakości. Dawno minęły czasy, kiedy deweloperzy nie zawsze dbali o jakość budowanych osiedli, bo klient i tak wziął, co dawali. Dziś trzeba się postarać. Sam budynek, nawet najlepszy, to za mało. Na osiedlach powstają więc strefy rekreacji, baseny, zewnętrzne siłownie, a nawet wybiegi dla psów. W ślad za tym w górę idą ceny mieszkań. Mimo to popyt na lokale nie maleje.

Z najnowszego raportu firmy doradczej JLL wynika, że deweloperzy działający na sześciu największych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź) sprzedali w trzecim kwartale 16,1 tys. mieszkań. To o 6 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Jak podaje JLL, sprzedaż wzrosła we wszystkich miastach z wyjątkiem Wrocławia. Poznań ustanowił swój najlepszy wynik kwartalny. W trzecim kwartale firmy sprzedały w tym mieście 1,7 tys. lokali. Jest się o co bić. Równie dobra koniunktura jest na rynku biur. Powierzchnie wynajmują się na pniu, nawet na etapie dziury w ziemi. I to się szybko nie zmieni.