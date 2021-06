Mariusz Cieślik: Piłka bez wstydu

Nie żebym chciał ich wyśmiewać czy atakować. Zapewniam, że jestem jak najdalszy od negatywnych emocji wobec polskiej reprezentacji. Ale powiedzmy sobie jasno, oglądanie jej meczów to męka. I nie chodzi nawet o to, że przegrywają. Tylko o styl ich porażek. Po meczu ze Szwecją przekonywałem nawet taksówkarza, że w sumie to nie jest źle, bo przynajmniej nie było kompromitacji. Polacy walczyli i strzelali bramki, a że rywale byli lepsi w każdym elemencie gry? To akurat było do przewidzenia. Przecież tak jest w każdym w zasadzie meczu z przyzwoitą drużyną.

Poniżej dalsza część artykułu