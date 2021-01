Krzysztof Kowalski: Trąbalski - gatunek na wymarciu

We wraku fenickiego statku z VII wieku przed Chrystusem, który zatonął w Morzu Śródziemnym koło wybrzeża hiszpańskiego, znaleziono ładunek ceramiki, bursztynu, kości słoniowej, miedzi i ołowiu. Od momentu, gdy Europejczycy w XV wieku opanowali sztukę żeglugi oceanicznej, los słoni został przypieczętowany. Kość słoniowa stała się głównym „motorem” transkontynentalnego systemu handlowego łączącego Europę, Afrykę i Azję. Dzięki udoskonalonym żaglowcom kość słoniowa była rozprowadzana szlakami morskimi biorącymi początek u zachodnich wybrzeży Czarnego Lądu. Niestety, w tej sprawie niewiele się zmieniło, a jeżeli, to raczej na gorsze. Oto garść przykładów.

„Istnieje ogromny potencjał do analizowania historycznej kości słoniowej wydobytej z innych wraków, przechowywanej w muzeach. To podstawa do badania rozchodzenia się afrykańskiej kości słoniowej po świecie” – zauważa współautorka artykułu dr Ashley Coutu z Uniwersytetu w Oxfordzie.

W 2015 r. prestiżowe pismo naukowe „Science” informowało, że analiza genetyczna pozwoli śledzić kość słoniową z nielegalnych polowań, co może pomóc w zwalczaniu kłusownictwa. Minęło pięć lat i nic się nie zmieniło. W Afryce co roku ginie z ręki kłusowników 50 tys. słoni! „Afryka to wielki kontynent, a kłusownictwo zdarza się tam praktycznie wszędzie. Kiedy tak na to patrzeć, rozwiązanie problemu wydaje się całkowicie niewykonalne” – zauważa współautor artykułu Samuel Wasser, biolog z Center for Conservation Biology Uniwersytetu w Waszyngtonie.