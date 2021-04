Nowy szczyt głupoty. Zaświadczenia o szczepieniach do kupienia w sieci

To nowy szczyt głupoty. Tak samo, jak wcześniejsza oferta kupna negatywnego wyniku testu na COVID-19. Te są dostępne w sieci od jesieni 2020 i zależnie od miejsca i stopnia wiarygodności podróbki kosztują – w zależności od strony internetowej i kraju - od 150 złotych do 300 euro. W przypadku potwierdzenia szczepienia najpierw jedną, a potem dwoma dawkami, to najczęściej wydatek od 20 do 60 dolarów. Pięć dolarów trzeba dodać, jeśli ktoś chce mieć ten dokument zafoliowany. Są i oferty droższe, gdzie oszuści domagają się nawet i 200 dolarów za jeden dokument.