Merkel odmawia Putinowi produkcji szczepionki

Nie wiadomo, czy Rosjanie starają się o uzyskanie zgody EMA na wprowadzenie Sputnika V na rynek Wspólnoty. Wiadomo, że sami nie mają wystarczających mocy produkcyjnych, by nie tylko zaspokoić własne potrzeby, ale też krajów, z którymi Rosja podpisała umowy na dostawy szczepionek, m.in. Węgier, Wenezueli czy Białorusi. 5 stycznia do tego grona importerów Sputnika V dołączyła Serbia, której Rosjanie mają dostarczyć 2 mln dawek. W środę serbski minister spraw wewnętrznych Aleksandr Vulin i przewodniczący parlamentu Ivica Dacic zostali zaszczepieni rosyjską szczepionką.

W czym tkwi problem? Rosyjscy producenci szczepionki napotkali duże trudności: m.in. nie mogą ustabilizować szczepionki tak, aby wszystkie dawki miały te same cechy i spełniały wymagania, dowiedziała się gazeta The Bell w kręgach farmaceutycznych. Rosja od października prosiła Francję kanałami dyplomatycznymi o pomoc w rozpoczęciu masowej produkcji Sputnik V. Putin 29 października publicznie ogłosił brak w Rosji sprzętu do produkcji szczepionki: „Pozostaje teraz tylko kwestia zapewnienia wymaganej wielkości produkcji przemysłowej. Są tu pewne problemy, związane z obecnością lub brakiem niezbędnego sprzętu, jak to mówią, do wdrożenia masowej produkcji - przyznał prezydent.