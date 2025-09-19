Wystawa zorganizowana w Art Box Experience w przystępny sposób prezentuje sylwetkę najwybitniejszego z polskich kompozytorów. Przekaz kierowany jest nie tylko do melomanów, ale też do osób, którym z Chopinem dotychczas nie było po drodze. Także do dzieci, które łatwo jest wciągnąć w narrację dzięki technologiom zakładającym aktywny udział zwiedzających. Poznać tu można kolejne etapy życia Fryderyka, od narodzin w Żelazowej Woli, poprzez życie warszawskie i czasy młodości aż po lata artystycznej dojrzałości w Paryżu.

Historia odkrywana jest tu wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, dotykiem. Można porównać swoją dłoń z dłonią Chopina, której odlew znalazł się w jednej z sal (swoją drogą była to bardzo drobna ręka, nic dziwnego, że wielu wprawiało w osłupienie, jak mógł tak grać, mając takie warunki). Można „uruchomić” wybrane fragmenty dzieł Chopina i posłuchać kilkunastu kompozycji, ale też dowiedzieć się, co mają do powiedzenia osoby bliskie Chopinowi – w jednym z pomieszczeń znajdują się bowiem portrety m.in. rodziców, sióstr, George Sand, Adama Mickiewicza i Ferenca Liszta, które ożywają pod wpływem dotyku i zaczynają przemawiać.

Odrębna sala poświęcona jest Konkursowi Chopinowskiemu. Znajdują się w niej audiowizualne materiały z koncertów, archiwalia i wspomnienia laureatów. Nie bez znaczenia jest tu kontekst zbliżającej się XIX edycji wydarzenia, które zainauguruje obchody stulecia Konkursu (które przypada na 2027 rok).

W sali immersyjnej obejrzeć można 30-minutowy seans, który jest malarską zanimowaną opowieścią o życiu Fryderyka, bogato ilustrowaną jego muzyką. Dzięki nowym technologiom oglądający znajdą się w samym centrum wydarzeń, otoczeni obrazami i dźwiękami. Towarzyszymy Chopinowi w kolejnych okresach jego życia. Śledzimy jego lata dziecięce, pierwsze koncerty, wakacje na wsi, folklor, który inspirował go później przez całe dorosłe życie, wyjazd z Warszawy, Powstanie Listopadowe, Paryż lat 30. I 40., spotkanie z George Sand, wspólny wyjazd pary na Majorkę, rozstanie, wyjazd do Szkocji i śmierć. Symbolicznym końcem prezentacji jest wyrzucenie przez rosyjskich żołnierzy fortepianu Chopina na bruk w 1863 roku.

W innej specjalnie przygotowanej przestrzeni, dzięki technologii VR, która wprowadza w cyfrowy trójwymiarowy świat, zwiedzający mogą udać się w muzyczną podróż, która zaczyna się w XIX-wiecznym Paryżu, a kończy w… kosmosie, gdzie muzyka kompozytora nabiera wymiaru metafizycznego. Obrotowe fotele sprawiają, że możemy poruszać się w wirtualnej rzeczywistości, spoglądać za siebie, w bok, w górę i w dół. Cyfrowy świat otacza nas bowiem z każdej strony.

Na wystawie usłyszeć można kilkadziesiąt utworów Chopina, w tym mazurki, preludia, ballady, koncerty, etiudy i polonezy w wykonaniu wybitnych pianistów takich jak Kate Liu, Szymon Nehring, Tatiana Shebanova i Aimi Kobayashi.

Prace nad stworzeniem ekspozycji trwały blisko dwa lata. - Większość wystaw immersyjnych opiera się na twórczości malarskiej, materiały wizualne są więc w takich przypadkach gotowe. Tu mieliśmy dźwięk, a nie było obrazu. Wyzwaniem była dla nas wizualna oprawa muzyki – mówił podczas konferencji prasowej Piotr Sikora, dyrektor artystyczny wystawy. Oparto się na wyselekcjonowanych materiałach – obrazach Canaletta, ilustracjach epoki i na ponad pięćdziesięciu oryginalnych akwarelach autorstwa Beaty Musiał-Tomaszewskiej, które – malowane ręcznie – zostały ożywione w formie poklatkowej animacji.

Za stronę merytoryczną ekspozycji odpowiadali eksperci Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Jakub Puchalski, krytyk i publicysta muzyczny, autor tekstów do wystawy.

W każdą niedzielę, począwszy od 5 października, odbywać się tu będą koncerty fortepianowe w wykonaniu pianistów Marii Moliszewskiej praz Adama Goździewskiego. W programie są też oprowadzania z przewodnikiem oraz rodzinne odkrywanie muzyki Chopina. Wystawa będzie czynna do końca stycznia 2026 roku.