Minister Finansów zaszczepiony AstraZenecą na Narodowym

Od 22 marca zaszczepić będą mogły się osoby urodzone w 1952 roku. Od 23 marca ruszą zapisy na szczepienia dla osób z roczników 1957-1961. Zarówno 69-latkowie, jak i 65- i 66-latkowie zostaną zaszczepieni AstraZeneką. Preparatami koncernów Pfizer oraz Moderna szczepieni są seniorzy mający 70 lat i więcej. Rekomendacje w tej sprawie wydała Rada Medyczna przy premierze.

Szef KPRM Michał Dworczyk oraz minister zdrowia Adam Niedzielski apelują do wszystkich, którzy mogą się zaszczepić, by nie rezygnowali z powodu doniesień prasowych.

Według najnowszych badań, które preparat musi przejść, by móc wejść na rynek amerykański wynika, że szczepionka opracowana we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego ma 79-porcentową efektywność, jeżeli chodzi o zapobieganie objawowemu zakażeniu. Badanie pokazało, że preparat jest skuteczny we wszystkich grupach wiekowych, a jego efektywność w grupie osób powyżej 65 lat wyniosła 80 procent.

AstraZeneca zaznaczyła, że niezależny komitet kontrolujący wyniki badań szczepionki nie sformułował żadnych obaw dotyczących jej bezpieczeństwa. Szczególnie uważnie przeanalizowano dane dotyczące ryzyka powstawania zakrzepów krwi. U ponad 21,5 tysiąca badanych pod tym kątem uczestników testów nie stwierdzono zwiększonego ryzyka powstawania zakrzepów - podkreślono. Podczas prób klinicznych nie odnotowano także żadnego przypadku zakrzepicy zatok żylnych mózgu.