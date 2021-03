Koronawirus. Sondaż: Czy Polacy są skłonni rezygnować ze szczepienia szczepionką AstraZeneca?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy najpierw czy "słyszeli o doniesieniach medialnych na temat potencjalnych efektów ubocznych szczepionki na COVID-19 koncernu AstraZeneca". Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 78,5 proc. respondentów, "nie" - 9,3 proc., a 12,2 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć" czy z takimi informacjami się spotkali.

Osoby, które spotkały się z doniesieniami na ten temat spytaliśmy czy w związku z tymi doniesieniami zrezygnowałyby z przyjęcia szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu.

52,2 proc. z tej grupy ankietowanych odpowiedziało "tak".

19,8 proc. respondentów odpowiedziało "nie".

28 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej słyszały te doniesienia kobiety (81% vs mężczyźni – 76%), osoby w wieku powyżej 50 lat (86%), mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (84%), respondenci z wykształceniem średnim lub wyższym (po 79%) oraz o dochodzie netto w przedziale 2001-3000 zł (82%). Spośród osób, które słyszały doniesienia bardziej skłonni do rezygnacji ze szczepienia (odpowiedź twierdząca) są mężczyźni (54% vs kobiety – 51%), osoby w wieku 25-34 lata (59%), o dochodach netto poniżej 1000 zł (60%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.