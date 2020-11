Rosja prosi Francję o pomoc ze szczepionką na koronawirusa

Jak dowiedział się portal francuski Challenges, do rozmowy Władimira Putina i Emmanuela Macrona doszło 7 listopada. Putin miał się zwrócić się o pomoc do francuskiego Instytutu Pasteura, powiedział Challenges anonimowy dyplomata. Macron miał udzielić wymijającej odpowiedzi, mówiąc, że musi skonsultować się ze swoimi naukowcami.

Czytaj także: Rosyjska riposta na szczepionkę Pfizera

Rosja od października prosi Francję kanałami dyplomatycznymi o pomoc w rozpoczęciu masowej produkcji szczepionki, która została wprowadzona na rynek pod nazwą Sputnik V jako „pierwsza na świecie” i została zatwierdzona przez rosyjskie władze przed rozpoczęciem prób na dużych grupach ochotników (tzw. trzecia faza).

Putin 29 października publicznie ogłosił brak sprzętu do produkcji Sputnika V: „Pozostaje teraz tylko kwestia zapewnienia wymaganej wielkości produkcji przemysłowej. Są tu pewne problemy, związane z obecnością lub brakiem niezbędnego sprzętu, jak to mówią, do wdrożenia masowej produkcji - przyznał prezydent.

Czytaj także: Rosjanie zaszczepili się Sputnikiem i zachorowali na Covid

Pomimo to w listopadzie rosyjscy lekarze zaczęli otrzymywać pierwsze szczepienia. Do grudnia planowane jest zwiększenie produkcji szczepionki do 5-6 milionów dawek miesięcznie - obiecał dyrektor Centrum Gamaleya Aleksandr Gintsburg.

Według niego takie postępowanie „pozwoli uodpornić 70 procent populacji w ciągu 10–12 miesięcy” i sprawi, że infekcja będzie „możliwa do uniknięcia dzięki szczepieniom”.

W rzeczywistości rosyjscy producenci szczepionki napotkali duże trudności: m.in. nie mogą ustabilizować szczepionki tak, aby wszystkie dawki miały te same cechy i spełniały wymagania, dowiedziała się gazeta The Bell w kręgach farmaceutycznych.

„Rosjanie od tygodni pytają nas, czy chcemy z nimi pracować. W rzeczywistości pokazuje to ich główną słabość - nie mają mocy produkcyjnych ”, mówi źródło Challenges.

Kirił Dmitriew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich spodziewa się, że w przyszłym roku będzie można wyprodukować poza Rosją 500 mln dawek szczepionki Sputnik V. Wyraził nadzieję, że wielkość produkcji szczepionek za granicą wzrośnie. „Potrzebujemy Rosji i innych krajów, aby wyprodukowały jak najwięcej dawek szczepionki” - podkreślił Dmitriew.