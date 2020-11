Rosyjska riposta na szczepionkę Pfizera

Obecnie Rosja przygotowuje się do opublikowania wstępnych wyników trwających badań klinicznych trzeciej fazy. Informacja o rosyjskiej szczepionce pojawiła się już kilka miesięcy temu. Wzbudziła duże kontrowersje. Preparat zarejestrowano w sierpniu - przed zakończeniem badań na ludziach, co wywołało ostrą krytykę naukowców z innych krajów. W ich ocenie zakres badań był zbyt mały, aby mieć pewność co do bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. Nie jest ona jedyną, jaką opracowali rosyjscy naukowcy. Zarejestrowano też preparat o nazwie EpiVacCorona, a prace nad innymi są w trakcie.

Bloomberg