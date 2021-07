Łukaszenko odetnie Białorusinów od internetu, waluty i mediów

Nowe reżimowe prawo zwiększyło listę represyjnych środków, które może użyć przy wprowadzaniu stanu wyjątkowego. Jest to „ograniczenia dostępu do zasobów internetu"; zawieszenia pracy mediów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Represyjne działania reżimu, które on sam nazywa „środkami nadzwyczajnymi", zostały opracowane „z uwzględnieniem doświadczeń reagowania na zamieszki w 2020 roku". Do tego „od teraz organizacje paramilitarne" mogą być zaangażowane w zapewnienie stanu wyjątkowego, a do funkcji wojska zostanie dodane „tłumienie zamieszek". Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do ustawy „O Siłach Zbrojnych".