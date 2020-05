Austria nie zgodzi się na pakiet 750 mld euro

Gernot Blümel powiedział w rozgłośni ÖRF, że Austria jest gotowa negocjować poprawki, aby pakiet Komisji Europejskiej był łatwiejszy do zaakceptowania, ale stwierdził, że w obecnej formie byłby to zbyt duży ciężar dla austriackich podatników.

- Austria nie zgodzi się na ten pakiet, bo ciężar dla austriackich podatników byłby po prostu za duży. Dlatego potrzebujemy nowych rozmów, w których jesteśmy gotowi uczestniczyć — cytuje go Reuter. — Propozycje Komisji wraz z budżetem europejskim i funduszem odbudowy będą oznaczać, że Austria musiałaby wpłacić niemal 2 proc. swego PKB. To byłoby dwukrotnie więcej niż dotąd. Dla nas jest to nie do przyjęcia — powiedział.