Brytyjczycy uratują Wizz Air? Prezes krytykował pomoc publiczną

10 dni później Wizz Air poinformował o konieczności zwolnienia 20 proc. załogi i koniecznej obniżce zarobków dla tych, którzy pracę utrzymają. Wcześniej Jozsef Varadi krytykował LOT za to, że za publiczne pieniądze buduje pozycję na lotnisku w Budapeszcie.

Brytyjski COVID Corporate Financing Facility (CCFF) jest przeznaczony dla firm, które mają przejściowe trudności, ale poza tym są w dobrej sytuacji finansowej — Wizz Air ma 1,5 mld euro zapasu gotówki. Najważniejsze jest jednak to, że brytyjski rząd uznał wkład tej linii lotniczej do gospodarki tego kraju. Brytyjska część Wizz Aira jest znacznie biedniejsza niż firma matka, ale także ma zapas gotówki — wynoszą one 2,7 mln funtów. Węgrzy zbazowali w Wielkiej Brytanii 10 samolotów i ostro konkurują z easy Jetem i Ryanairem. Sam Wizz Air jest notowany na giełdzie w Londynie.