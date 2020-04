GPW: Pozytywne zaskoczenie na starcie

Patrząc na dzisiejszy start notowań można powiedzieć, że jest to miłe zaskoczenie. Nasz rynek mógł bowiem odczuwać presję po tym, co stało się wczoraj na amerykańskim parkiecie. Tam znowu byliśmy świadkami mocnych spadków. Dow Jones Industrial spadł ponad 4 proc. podobnie zresztą jak S&P500. Na szczęście nie ma to przełożenia na dzisiejszą, europejską sesję.