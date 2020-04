Na Lotnisku Chopina tylko pasażerowie i pracownicy

Wszyscy pasażerowie rejsów rządowej akcji #LotDoDomu będą teraz wychodzić na zewnątrz wyłącznie na poziomie odlotów strefy AB terminalu. Dostęp do postoju taksówek rekomendowanych przez stołeczny port i przystanku autobusowego na poziomie przylotów jest możliwy wyłącznie przez zewnętrzne windy i schody.

Rodziny oczekujące na pasażerów przylatujących nie będą już mogły wejść do budynku. „Z uwagi na aktualną sytuację prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu oraz o to, aby zredukować do absolutnego minimum liczbę osób oczekujących" - apelują zarządzający lotniskiem. W ostatnim tygodniu pracownicy Służby Ochrony Lotniska (SOL) skarżyli się, że często na jednego pasażera wracającego rejsami #LOTDoDomu czekało nawet 7-8 osób.