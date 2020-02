Koronawirus: Amazon usuwa z oferty fałszywe leki i artykuły z zawyżonymi cenami

Koncern zdecydował się na takie działania po tym jak przedstawiciele WHO - Światowej Organizacji Zdrowia krytycznie wypowiadali się o lekach mających zapobiegać lub nawet leczyć koronawirusa, oferowanych na Amazonie.

Wirus o nazwie Covid-19 spowodował śmierć 2800 osób na całym świecie i nadal nie ma na niego specyficznego leku, ani szczepionki. WHO ostrzega, że wszystkie specyfiki z internetu obiecujące wyleczenie z wirusa są zwykłym oszustwem i wezwała Amazon do aktywnej walki z wszelkimi fałszywymi informacjami na temat wirusa.

Zanim Amazon zaczął blokować oferty można było na platformie kupić fałszywe maski antywirusowe, chusteczki dezynfekujące i wydaną kilka dni temu książkę o wirusowych epidemiach. Nieuczciwi sprzedawcy oferowali nawet preparaty o bardzo wysokiej zawartości witaminy C, które rzekomo chronią przed koronawirusem.

Amerykański koncern nie przedstawił szczegółowej listy towarów zablokowanych, a dziennikarze BBC zwracają uwagę, że na amerykańskiej platformie wciąż jest wiele ofert towarów kojarzonych z ochroną antywirusową po wyjątkowo zawyżonych cenach. Jako przykład podają zestaw masek chirurgicznych: za 50 sztuk trzeba zapłacić 170 funtów. U innego sprzedawcy te same maski kosztują 36 funtów za 50 sztuk, co i tak jest drogo, ponieważ w styczniu te same maski kosztowały niecałe 10 funtów za 50 sztuk.