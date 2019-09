Raport: Energia atomowa nie uratuje klimatu

W połowie 2019 roku nowe panele słoneczne i turbiny wiatrowe pod względem kosztów wytwarzania energii są efektywniejsze niż jakiekolwiek istniejące obecnie reaktory atomowe, a ich możliwości jeśli chodzi o ilość wytwarzanej energii rosną szybciej niż możliwości wszystkich innych źródeł energii - wynika z raportu.

- Ustabilizowanie klimatu jest sprawą pilną, energia atomowa jest wolna - powiedział Mycle Schneider, jeden z autorów raportu. - Nie wypełnia ona żadnych technicznych czy operacyjnych potrzeb, jakie jej niskoemisyjni konkurenci mogą spełnić lepiej, taniej i szybciej - dodał.

Z raportu wynika, że od 2009 roku średni czas budowy reaktora atomowego na świecie wynosi nieco mniej niż 10 lat, znacznie więcej niż wynosiły szacunki przedstawione World Nuclear Association (WNA), które mówiło o okresie od 5 do 8,5 roku.

Długi czas budowy reaktorów atomowych jest istotny pod względem celów klimatycznych, ponieważ do czasu stworzenia elektrowni atomowej "klasyczne" elektrownie muszą nadal działać emitując dwutlenek węgla do atmosfery.

- Aby chronić klimat musimy zmniejszać (emisję) węgla jak najmniejszym kosztem w jak najkrótszym czasie - podkreślił Schneider.

Tymczasem koszt wyprodukowania energii megawatogodziny (MWh) energii atomowej to od 112 do 189 dolarów, podczas gdy 1 MWh energii słonecznej kosztuje pd 36 do 44 dolarów, a 1MWh energii wiatrowej - od 29 do 56 dolarów.

W ciągu 10 lat uśredniony koszt produkcji energii elektrycznej w przypadku energii słonecznej zmniejszył się o 88 proc., a wiatrowej - o 69 proc. Z kolei w przypadku energii nuklearnej - wzrósł o 23 proc.