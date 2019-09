Szwecja: Dziennik przestaje przyjmować nieekologiczne reklamy

Chodzi o dziennik "ETC", który wychodzi od 2014 roku. Redaktor naczelny gazety, Andreas Gustavsson poinformował, że decyzja o tym, by nie przyjmować reklam promujących towary, do których wytworzenia potrzeba paliw kopalnych, została podjęta zgodnie przez właściciela, zarząd, departament marketingu i dziennikarzy.

Gustavsson podkreślił, że decyzja jest "kluczowa dla wiarygodności gazety". Wezwał też inne media do rozważenia pójścia w ślady "ETC".

Redaktor naczelny dziennika przyznał, że decyzja zaszkodzi jego finansom.

- Ale jestem także przekonany, że okaże się mądrym ruchem w dłuższej perspektywie - dodał.

- Jestem świadom tego, że branża medialna to trudny rynek i trudno na niej przetrwać jeśli chodzi o kwestie finansowe. Jednakże kryzys klimatyczny wpływa na każdego z nas - mówił.

- Gdzie może zajść dziennikarstwo, jeśli jest finansowane przez siły, które czerpią zyski z blokowania działań zmierzających do reakcji na kryzys klimatyczny? - pytał.

Dziennik "ETC" wydawany w Sztokholmie sprzedaje się w ok. 10 tys. egzemplarzy. W sieci czyta go w tygodniu ok. 200 tys. osób. Gazeta czerpie zyski ze sprzedaży, reklam i wsparcia rządu oferowanego wydawcom gazet w całej Szwecji.

W maju aktywiści z grupy "Extinction Rebellion" w liście otwartym do agencji reklamowych zaapelowali, by te włączyły się w walkę ze zmianami klimatycznymi.