Greta Thunberg popłynie do USA zeroemisyjnym jachtem

16-letnia Szwedka, której strajk szkolny zainspirował dzieci na całym świecie do protestów przeciwko bezczynności polityków w sprawie globalnego ocieplenia, odmawia latania ponieważ jej zdaniem samoloty sa odpowiedzialne za zbyt wysoką emisję dwutlenku węgla. Aktywistka uda się jednak do Nowego Jorku, aby uczestniczyć we wrześniowych rozmowach w siedzibie ONZ - wraz ze swoim ojcem oraz filmowcem, który ma dokumentować podróż, popłynie do USA na pokładzie jachtu Malizia II.

