Wielka Brytania: Samochody spalinowe znikną do 2030 roku?

Komitet ds. zmian klimatu ostrzega, że rząd nie ma spójnego planu, by poradzić sobie z kryzysem klimatycznym, a ambitny cel postawiony przed Wielką Brytanią przez ustępującą premier Theresę May (do 2050 roku Brytyjczycy mają zredukować do zera emisję gazów cieplarnianych) nie zostanie zrealizowany, jeśli rząd nie wdroży radykalnych, nowych działań w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Poniżej dalsza część artykułu