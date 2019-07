Watykan wolny od jednorazowego plastiku

Rafael Ignacio Tornini, szef watykańskich służb ochrony zieleni i oczyszczania, zakłada, że do końca bieżącego roku Watykan będzie całkowicie wolny od jednorazowego plastiku.

Watykan jest także wzorem do naśladowania w dziedzinie segregacji odpadów. Biorąc pod uwagę realizację europejskich standardów, jest nawet rekordzistą. Jak powiedział Tornini w rozmowie z agencją ANSA, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku segregacji poddano 98 proc. specjalnych odpadków w tak zwanym eko-centrum, które utworzone zostało trzy lata temu. - Celem jest dojście w 2020 roku do 0 procent tych niesegregowanych - zaznaczył.

Co więcej, bardzo dobre wyniki zanotowano również w dziedzinie segregacji normalnych odpadków miejskich. W roku 2016 było to 35 procent. Obecnie, 55 proc. Szef służb komunalnych podkreślił, że celem jest dojście do 75 proc. segregacji śmieci.

Odpady mokre, czy krzaki lub gałęzie pochodzące z Ogrodów Watykańskich trafiają do kompostownika.