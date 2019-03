Ogromne jeziora pod wielkim lodowcem na Antarktydzie

Australijscy naukowcy twierdzą, że ich badania pomogą przewidzieć, w jaki sposób topnienie lodowców wpłynie na oceany.

Jak informuje „The Guardian”, australijscy badacze odkryli ogromne jeziora pod lodowcem Totten, największym we wschodniej Antarktydzie. Podczas badań wykorzystano małe materiały wybuchowe, które umieszczono dwa metry pod powierzchnią lodowca.

Australijski glaciolog dr Ben Galton-Fenzi, powiedział, że kluczowe znaczenie w badaniach ma to, że pomogą one przewidzieć naukowcom, jak topnienie lodowców Antarktyki zmieni oceany świata. Lodowiec Totten ma szerokość 30 km i grubość około 2 km. Oznacza to, że jeśli całkowicie by się rozpuścił, poziom mórz i oceanów mógłby wzrosnąć nawet o siedem metrów.

- Materiały wybuchowe były dla nas źródłem dźwięku, a potem odbijały się echem od różnych warstw lodu - powiedział Galton-Fenzi w rozmowie z Guardianem. - Umieściliśmy geofony (urządzenie wykorzystywane w geofizyce, służące do rejestrowania drgań sejsmicznych i przetwarzania ich na impulsy elektryczne) na powierzchni lodowca, aby słuchać odbitego dźwięku i uzyskać obraz tego, co leży pod lodem - dodał. - Jeśli pod lodowcem znajduje się podłoże skalne, jest ono lepkie i porusza się wolniej, ale jeśli jest tam woda lub miękkie osady, lodowiec będzie się poruszał szybciej - podkreślił.

Galton-Fenzi powiedział także, że następnym krokiem naukowców będzie drążenie w dół, aby pobrać próbkę z jezior. Podkreślił jednak, że obawia się problemów związanych z finansowaniem dalszych badań. - To jedyny i największy problem, z którym musimy się zmierzyć - powiedział. - Nie jestem jedynie naukowcem mówiącym: „potrzebuję więcej pieniędzy”. Mam dzieci w wieku sześciu i ośmiu lat, a zmiana klimatu jest dla nich prawdziwym zagrożeniem - zaznaczył.